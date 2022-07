Evakuirali še štiri slovenske vasi

Kar so se gasilci na Krasu najbolj bali se je začelo uresničevati. Z italijanske strani se je ogenj, kljub gašenju iz zraka in več kot 300 slovenskih gasilcev, razširil na slovensko stran. Ogrožene so kar 4 vasi in v vseh so se že oglasile sirene za alarm. Evakuacija ljudi poteka iz vasi: Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu in Nova vas. Zgorel je tudi velik bazen iz katerega so helikopterji zajemali vodo. Stanje na terenu je nadvse resno. Aktivirane so vse sile za zaščito in reševanje na celotnem območju.