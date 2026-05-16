Poklon pesniku morja, Trsta in ljubezni

Tam, kjer sem doma je bil naslov večera, ki je bil posvečen spominu na letos preminulega Miroslava Košuto, vsestranskega besednega ustvarjalca in kulturnega delavca. Poklon umetniku slovenske besede je potekal v sredo v predavalnici Trgovskega doma v Gorici. Dogodek je priredila Narodna in študijska knjižnica v sodelovanju s SSG in ZSKD. Večer sta pred številno publiko oblikovala prof. Miran Košuta in gledališka igralka Nikla Petruška Panizon, ki sta skozi besedo in interpretacijo obudila pestro in bogato ustvarjalno pot pesnika morja, Trsta in ljubezni.

Večer je uvedel posnetek uspešne pesmi Tam, kjer sem doma, čigar besedilo je napisal Miroslav Košuta, uglasbil Jože Privšek, odpel pa znani slovenski pevec Edvin Fliser na Slovenski popevki leta 1968. Poleg tega besedila je Miroslav Kožuta - Učko napisal še veliko drugih besedil, ki so jih poleg Jožeta Privška uglasbili še Mojmir Sepe, Ati Soss, in drugi slovenski skladatelji.

Tudi prevajalec in dramaturg

Oblikovalca večera sta se sprehodila skozi ustvarjalno kulturno življenje Miroslava Košute ter izpostavila vse njegove vrline, ki so segale na mnoga področja kulturnih dejavnosti. Bil je pesnik, pisatelj, dramatik, prevajalec, dramaturg in veliko let upravnik Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Doma je bil iz Križa pri Trstu, kjer se je rodil leta 1936. Miran Košuta in Nikla Petruška Panizon sta v prijetnem dialogu nanizala številne odlike pokojnega kulturnika, ki so se začele s pisanjem v Literarnih vajah, dijaški reviji, ki jo je urejal prof. Martin Jevnikar. Miroslav Košuta je literarno pot nadaljeval v Ljubljani, najprej kot študent na Filozofski fakulteti, nato pa na ljubljanskem radiu. V ljubljanskem obdobju so nastajala besedila za popevke, ki spadajo med slovenske zimzelene uspešnice. V Trst se je Učko vrnil leta 1969 in se vključil v dejavnosti slovenskega gledališča in Založništva tržaškega tiska. Oblikovalca večera sta podrobno obdelala bogato Košutovo zapuščino, ki je segla v številne pesniške zbirke, prozna dela, ki so zadevala rojstni Križ in ribištvo njegovih prebivalcev, kraško okolico in nenazadnje Trst, ki ga je kljub občuteni protislovenski nastrojenosti, imel zelo rad. Posvetil se je tudi otroški literaturi, saj je sestavil nešteto besedil, ki so bogatila slikanice priznanih ilustratorjev. Pri tem je ustvarjal zelo prijetna in igriva besedila, ki so se zelo dobro vklapljala v otroški svet. Posvetil se je tudi epigramom, ki so sloneli na iskricah in bodicah, kjer je prišla do izraza njegova hudomušna in ironična narava. V vseh njegovih delih, je prišla do izraza njegova ljubezen do slovenskega jezika, ki ga je znal uveljavljati na svojevrsten in dopadljiv način. Ni maral vulgarnih izkazov misli, obsojal je zdraharstvo med Slovenci, v zamejstvu in tudi v matični domovini. Oris njegove ustvarjalne žilice sta oblikovalca večera popestrila še z predvajanjem dokumentarnih posnetkov z nagovori Miroslava Košute.