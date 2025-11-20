Evakuirani prebivalci Verse se lahko vrnejo domov

Pristojne oblasti so danes podpisale odredbo, ki preklicuje evakuacijo prebivalstva iz poplavljenih območij v Versi. Ljudje se bodo lahko postopno vrnili na svoje domove. Vest je sporočil župan iz Romansa Michele Calligaris. Na županstvu so bili poleg njega med drugim še prisotni deželni odbornik za civilno zaščito Riccardo Riccardi, vodja deželne civilne zaščite Amedeo Aristei ter predstavnik gasilcev. V telovadnici bo še na razpolago zatočišče, je povedal, postopno pa bodo prebivalce pospremili na domove. Ponovno deluje javna razsvetljava, kar je prvi konkreten znak upanja za vzpostavitev normalnosti, meni župan Calligaris. Trenutno preverjajo električno napeljavo, ki oskrbuje domove ter plinsko omrežje. Dobavitelj plina tudi zamenjuje števce.