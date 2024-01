Evropa bo za Vipavo prispevala 10 milijonov evrov

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za prvo fazo projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave. Direkcija Republike Slovenije za vode bo tako z odobrenim evropskim denarjem izvedla ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti na treh od šestih območij pomembnega vpliva poplav porečja Vipave, in sicer v Vrtojbi oziroma Šempetru pri Gorici, Vipavi in Renčah.

Projekt prav tako vključuje izdelavo celovite hidrološko-hidravlične študije za porečje Vipave. Na podlagi celovite študije, ki bo obravnavala celotno porečje, od izvirov do izliva v Sočo, vključno z vsemi pritoki, bodo potrjene najustreznejše rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti Vipave. Hkrati bodo opredeljeni tudi protipoplavni ukrepi, ki bodo predmet druge faze celovitega projekta. Projekt bodo izvedli v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, pri čemer zasledujejo specifični cilj spodbujanja prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov. Za projekt v vrednosti dobrih 12,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 10,3 milijona evrov.