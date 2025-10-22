Fantom iz opere uvedel džezovsko dogajanje

Filmsko-glasbena mojstrovina, to je bil v dveh besedah večer, ki ga je skupina Zerorchestra ponudila v posluh in na ogled v ponedeljek v polnem Kulturnem domu v Gorici. Na filmskem platnu se je vrtela zgodba izpred sto let posnetega nemega film Fantom iz opere ameriškega režiserja Ruperta Juliana, ki mu je džezovski in komorni godalni orkester na odru dajal svoj muzikalični glas. Glasbeno kuliso je podpisal slovenski skladatelj Andrej Goričar.

Sto let stara mojstrovina

Filmsko-glasbeni večer Zerorchestra je bil tudi letos - četrto leto zapored - uvod v 28. mednarodno priznani džezovski festival Jazz&Wine of Peace v organizaciji krožka Controtempo, ki se bo do nedelje odvijal v Krminu, Gradišču, Gorici, Novi Gorici in še številnih drugih krajih italijanskih in slovenskih Brd. Omogočilo ga je sodelovanje s pordenonskim združenjem Cinemazero in tamkajšnjimi Dnevi nemega filma, iz katerih se je porodila zamisel o orkestru, ki naj bi v živo spremljal oglede nemih filmov. Tako je pred 30 leti nastala skupina Zerorchestra.