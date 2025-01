Okrog dvesto ljudi se je danes v dopoldanskem času zbralo na Verdijevem korzu v Gorici, kjer je združenje ANPI-VZPI priredilo antifašistični shod, s katerim je želelo še enkrat izraziti svoje nasprotovanje sprejemanju združenja veteranov Decima Mas, ki je potekal istočasno v mestni hiši.

Množico je na korzu najprej nagovoril član vsedržavnega vodstva ANPI-VZPI Patrik Zulian, ki je poudaril, da »fašisti zlorabljajo trikoloro«. »Praporji Decime Mas ob njej pomenijo skrunitev antifašistične ustave,« je dejal. Goriška predsednica ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio je ocenila, da bi lahko »vsaj v letu Evropske prestolnice kulture prihranili Gorici to sramoto«. ANPI-VZPI je predlagal kompromisno rešitev, in sicer to, da bi polaganje vencev na občini potekalo brez navzočnosti predstavnika občine s tribarvnim trakom, a mestna uprava se je odločila drugače. Spomnila je, kaj je bila pravzaprav Decima Mas, kdo jo je sestavljal in pod čigavim okriljem je delovala - nacističnim, namreč - zato je več kot očitno, da so slovesnosti z njenimi praporji v mestni hiši nesprejemljive.

V slovenščini in italijanščini sta spregovorila David Raida in Ennio Francavilla, predstavnika podgorske sekcije ANPI-VZPI, nakar so sledili še posegi predstavnikov Ljudskega doma in raznih strank ter posameznikov, ki so želeli izraziti svojo ogorčenost in zvestobo antifašističnim vrednotam. Nekaj pesmi je zapela Zora Černic, na hrarmoniki jo je spremljal Viljem Gergolet.

Medtem je v mestni hiši potekala slovesnost v priredbi združenja veteranov Decima Mas, navzočih je bilo okrog sto ljudi. Pred občinsko stavbo so s transparentom, na katerem je bilo geslo »Decima marinai Decima comandante«, stali člani neofašističnega združenja CasaPound, v veži so bili člani združenja s prapori Decime Mas in predstavniki drugih organizacij. En venec je k plošči v spomin na goriške občinske uslužbence, ki so jih deportirali v Jugoslavijo, položil predstavnik združenja Decima Mas, drugega pa predsednik Lege nazionale Luca Urizio, ob katerem je bil goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti.

Navzoče je najprej nagovoril tajnik združenja Decima Mas Roberto Pulli, za njim pa senator Bratov Italije Roberto Menia. »Dostojanstvo naroda se pokaže tudi skozi spoštovanje, ki ga le-ta izkazuje umrlim. Nekateri se znajo pokloniti spominu vseh preminulih, drugi se tega še niso naučili. Tu zagovarjamo odločitev, ki je temeljila na pogumu in domoljubju. Izbrali so italijanstvo, ne pa politične barve. Branili so načela, svojo zemljo in svoj jezik. Tisti, ki tega ne razumejo, morda tega ne bodo nikoli razumeli,« je dejal Menia. Marina Marzi, vdova Carla Panzarase, ki je bil član bataljona Fulmine, je nato izrazila prepričanje, da bodo mladi, ki so se udeležili današnjega sprejema, še naprej ohranjali tradicijo polaganje vencev Decime Mas v mestni hiši. »Nekdanji partizani v preteklosti niso prihajali pred županstvo protestirat, to počnejo le njihovi "vnučki". Sporočamo jim, da nas je veliko in naj se vdajo, saj ne bomo odnehali,« je dejala.