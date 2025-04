Trije novi venčki ljudskih pesmi za uvod v Zlata grla

Okrog 300 malih in mladih pevcev iz Dežele FJK in Slovenije bo jutri in v soboto, 4. in 5. aprila, sodelovalo na reviji Zlata grla, ki bo zaživela v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici.

Na otvoritvenem koncertu 22. revije z naslovom Škrjanček poje, žvrgoli bo nastopilo več kot 70 otrok z Goriškega ob spremljavi profesionalnih instrumentalistov. V skupni projektni zbor, ki ga bodo sestavljali pevci od 6. do 11. leta starosti, so povabili otroške pevske sestave, ki delujejo v krajevnih kulturnih društvih in šolske zbore. Sodelovali bodo OPZ Etko Mužetko, OPZ Kapljice, OPZ F. B. Sedej, OPZ Veseljaki, OPZ Emil Komel, OPZ Plešivo in OPZ VŠ Gorica. Koncert, ki se bo začel ob 19. uri, bodo posvetili slovenski ljudski pesmi, ki je danes otrokom vedno manj znana. »Namen pobude je ponuditi otrokom možnost skupnega ustvarjanja, obenem pa možnost druženja z vrstniki v kulturno-vzgojnem okolju. Društvenim zborom želimo ponuditi možnost nastopanja na velikem odru s profesionalci,« pravijo organizatorji - Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela in ZCPZ.

Projekt nastaja v sodelovanju s skladateljem Patrickom Quaggiatom in dirigentko Matejo Černic. Prvi je izbrane ljudske melodije otroških pesmi obogatil z dodelano instrumentalno spremljavo in sestavil tri nove cikle, ki opevajo živali in ptice ter življenje na podeželju, Mateji Černic pa so zaupali umetniško vodenje in dirigiranje projektnega zbora. Za pravljično obarvano povezovanje bo poskrbela učiteljica Barbara Rustja. »Otroci bodo projektno zapeli v 70-članski zasedbi in z instrumentalno spremljavo, ki je običajno ne srečujejo na svojih nastopih. S skupnimi močmi bomo postavili na oder tri nove venčke ljudskih pesmi, ki jih med najmlajšimi vedno z veseljem obujamo kot pomembno glasbeno-kulturno ter identitetno zakladnico. Želimo si, da bi skladbe iz venčkov posamezni zbori še naprej prepevali, zato je Quaggiato napisal tudi različico samo s klavirsko spremljavo,« pravi Mateja Černic.

Na revijo, za katero so letos razpisali samo tekmovalni koncert, se je prijavilo 11 zborov. V kategoriji mladinskih zborov bodo v soboto nastopili MlPZ Emil Komel iz Gorice, MlPZ OŠ Danila Lokarjaiz Ajdovščine, PiccoloròCnoN iz Vidma, MlPZ Mercury iz Idrije, MlPZ OŠ Renče in MlPZ OŠ Neznanih talcev Dravograd. V kategoriji otroških zborov bodo nastopili OPZ Fran Venturini iz Domja, OPZ OŠ Neznanih talcev Dravograd, OPZ OŠ Ljubka Šorli iz Romjana, v kategoriji malih otroških zborov pa OŠ Siničke iz Tolmina. Prvi del tekmovalnega koncerta se bo začel ob 11.30, drugi pa ob 15.30. Nagrajevanje bo predvidoma ob 18. uri. Tričlansko žirijo sestavljajo že omenjeni Quaggiato, Mirko Ferlan in Damijana Čevdek Jug, ki je tudi članica organizacijskega odbora. »Za vsakim uspehom stoji resno, dolgoročno delo, ki se ne odraža samo v dobrih rezultatih, a je v korist vsakega pevca, ki se poleg pevske tehnike in novih skladb nauči vztrajnosti, delavnosti, potrpljenja, sodelovanja. To je dolga pot brez bližnjic. Tekmovanje ni le hrepenenje po visoki nagradi, ampak je stremljenje po izboljšanju, iskanju lepega in vedno lepšega,« pravi Damijana Čevdek Jug.