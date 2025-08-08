Festival folklore prvič tudi s čezmejnim plesom

Konec avgusta se v Gorico vrača Mednarodni festival folklore, ki velja za enega od najbolj prepoznavnih, dolgoživih in priljubljenih kulturnih dogodkov v mestu. Letos bo trajal dan dlje kot običajno, in sicer od 27. do 31. avgusta. V letu Evropske prestolnice kulture bo dogajanje razširjeno na pet dni bogatega programa, ki vključuje folkloro, ples, glasbo, kongres in sprevode. Festival organizira društvo Etnos, ki s prostovoljci vseh generacij že 53 let skrbi za prireditev.

Med osrednjimi novostmi je sprememba termina folklornega sprevoda, ki je običajno potekal na nedeljo, letos pa bo v soboto zvečer. Skupine se bodo ob 18.30 zbrale na Korzu Italije, nato pa v povorki krenile proti Travniku, kjer bodo sledili skupinski nastopi. V nedeljo zvečer bo Travnik znova prizorišče druženja. Na vrsti bosta dva brezplačna koncerta: najprej irski trio Irish & More, nato še zbor Saint Lucy Gospel Choir & Sand of Gospel.

Festival se bo začel v sredo, 27. avgusta, z uradnim odprtjem in prižigom Ognja prijateljstva, letos prvič tudi s čezmejnim plesom skupin Santa Gorizia in Gartrož iz Nove Gorice. Program vključuje tudi 49. kongres ljudskih tradicij z naslovom Poroke, izgubljene, ohranjene, ponovno odkrite tradicije ter bogat spremljevalni program. Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna.