Novo odkritje o črnih luknjah ima tudi novogoriški pečat

Novo pomembno odkritje o obnašanju črnih lukenj ima tudi novogoriški pečat. V astronomski skupini, ki je prišla do prej nepoznanih dognanj, je namreč sodelovala tudi Tanja Petruševska z Univerze v Novi Gorici. Dokazali so, da se plinski disk okoli črne luknje in njen curek hitro gibajočih se delcev skupaj usklajeno premikata in nihata. Odkritje potrjuje pojav iz Einsteinove splošne teorije relativnosti, za katerega je bilo doslej težko najti dokaze. Izsledke raziskave so predstavili v članku, ki ga je objavila ugledna revija Science Advances.

Kaj so odkrili

Po nenavadnem povečanju sija januarja 2024 so znanstveniki in znanstvenice začeli obsežno, leto dni trajajočo opazovalno kampanjo v več valovnih dolžinah svetlobe. Dogodek so spremljali z vesoljskimi rentgenskimi teleskopi in tudi z velikimi radijskimi teleskopi. Približno 215 dni po začetku dogodka kipa opazila nekaj izjemnega. Sij rentgenskega sevanja je kazal močan ponavljajoč se vzorec vsakih 19,6 dni in se je spreminjal za faktor več kot deset. Sij v radijski svetlobi se je spreminjal sinhrono s sijem v rentgenski svetlobi.

Po več kot letu podrobnih opazovanj je skupina izdelala model, ki pojasnjuje nihajoče gibanje in ustreza spremembam v rentgenski in radijski svetlobi. Novi rezultati pomagajo določiti geometrijo sistema, vrtenje črne luknje in hitrost gibanja curka.

Pomen mednarodnega sodelovanja

Tanja Petruševska je poudarila, da odkritje poudarja pomen mednarodnega sodelovanja in prikazuje pomemben prispevek raziskovalcev in raziskovalk z Univerze v Novi Gorici k najnovejšim znanstvenim spoznanjem o črnih luknjah.