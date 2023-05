Festival goriške obrti in podjetništva pričakuje 10.000 obiskovalcev

Približno 10.000 kvadratnih metrov površin v centru Nove Gorice se bo v torek, 23. maja, spremenilo v mesto tisočerih doživetij, saj organizatorji Festivala goriške obrti in podjetništva napovedujejo, da bodo obiskovalci na enem mestu lahko doživeli praktično vse, kar je mogoče doživeti - od glasbe do kulinarike, predstavitve mladih vinarjev, podjetnikov in obrtnikov, modne revije do atrakcij, ki jih bodo uprizorili gasilci, policija, Slovenska vojska z gardo in še bi lahko naštevali. Festival bodo uradno odprli ob 11. uri, trajal pa bo do 21. ure, ko se bo zaključila slovesna razglasitev zmagovalke izbora za Kraljico vrtnic.

Približali bi ga tudi mladim

Kot pravi Primož Černic, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, je rdeča nit letošnjega Festivala goriške obrti in podjetništva medgeneracijsko povezovanje. »Mi bi radi ta festival približali tudi mladim, zato letos veliko delamo na promociji poklicev, saj jim želimo predstaviti dejavnosti naših članov v regiji. Prav tako želimo skozi izobrazbeno shemo v regiji potrkati na dušo tistih, ki mlade izobražujejo za določene programe. Ti naj se usmerijo v potrebe gospodarstva v regiji,« poudarja Černic. Meni, da so obrtniki brez dvoma pravi naslov za predstavitev poklicev mladim, saj lahko vplivajo na njihovo odločitev za nadaljnjo poklicno pot, sočasno pa opozarja na pomanjkanje kadra v nekaterih poklicih. »Želimo si, da bi šole še aktivneje pristopale k mladim in jim pomagale, da se udeležujejo dogodkov, kot je, denimo, promocija poklicev. Obrtniki tudi odpiramo vrata svojih poslovalnic, kjer mladi vidijo realnost življenja v teh poklicih. Mladim povemo, kakšno je to življenje, katere so pasti v njem in katera zadovoljstva takšno življenje prinaša,« izpostavlja.

Po ocenah Primoža Černica obrtniki in samozaposleni predstavljajo več kot 90-odstotni delež v malem gospodarstvu Goriške. Najbolj zastopane so sekcije gostinstva in turizma, prevozništva, trgovine, gradbeništva in tehničnih dejavnosti, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica pa ima danes okrog 600 članov, ki združujejo okrog 10.000 zaposlenih. Kot še dodaja Černic, je bila zbornica pionir v povezovanju gospodarstva in promocije poklicev na državni ravni ter glavni vlečni konj pri nastajanju podobnih dogodkov, kot je Festival goriške obrti in podjetništva. »Vse zbornice so takšno povezovanje priznale kot pravilno pot,« ocenjuje.