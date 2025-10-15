Festival Linguae Mundi poudarja pomen manjšinskih jezikov

K dogajanju Evropske prestolnice kulture 2025 sta želela pristopiti tudi Občina Krmin in Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, in sicer z organizacijo čezmejnega festivala, katerega protagonisti bodo manjšinski jeziki. Festival Linguae Mundi predstavlja odlično priložnost za krepitev poznavanja manjšinskih jezikov in tkanje čezmejnih kulturnih povezav. Poseben poudarek bo na večjezični in večkulturni dediščini širšega goriškega čezmejnega prostora.

Med akterji tudi SSO

Večdnevni dogodek, ki se bo začel jutri in zaključil v nedeljo, bo potekal med Krminom in Brdi. Vrhunec festivala bo petkov strokovni posvet na temo manjšinskih jezikov, pri pripravi katerega sodelujeta tudi Svet slovenskih organzacij in Agencija za furlanski jezik - ARLEF. Začel se bo ob 10. uri v Krminu in nadaljeval ob 15. uri v Vili Vipolže.

Na srečanju bodo med drugimi spregovorili tudi predsednik Institucionalnega paritetnega odbora Marco Jarc, predstavnica OŠ Ludvika Zorzuta v Bračanu Irene Ferlat, podpredsednik FUEN in Pokrajine Bocen Daniel Alfreider, direktor ARLeF William Cisilino ter predsednik Hrvaškega kulturnega društva na Gradiščanskem v Avstriji Josef Buranitz. Prisotna bosta tudi predstavnika Baskov, strokovnjak Patxi Xabier Baztarrika Galparsoro in univerzitetna profesorica Lorea Bilbao Ibarra. Celoten program je na voljo na spletni strani linguaemundi.org.

