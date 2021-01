Festival prispeva k turističnemu razvoju

Krminski glasbeni festival Jazz & Wine of Peace, ki ga združenje Controtempo organizira že 23 let v Brdih na obeh straneh državne meje, je bil uvrščen med devetnajst najboljših italijanskih džez festivalov. Izbor je rezultat raziskave, ki so jo izvedli v letih 2017 in 2018 pod vodstvom profesorja na milanski univerzi Bocconi Severina Salveminija. Krminski festival je bil izbran zaradi uglednih gostov, ki na njem nastopajo, zaradi njegove čezmejne narave in hkrati zaradi sodelovanja številnih vinarskih podjetij in kmetij, ki so prizorišče glasbenih dogodkov. Raziskovalci so poleg tega ugotovili, da ima festival pomemben učinek na krajevni turizem, saj ga zelo radi obiskujejo ljubitelji glasbe iz tujine.Združenje Controtempo je oktobra izpeljali svoj festival v okrnjeni obliki in se že pripravlja na prihodnjo izvedbo z upanjem, da bo izrednih razmer čim prej konec. Poleg krminskega festivala letos načrtujejo poletni glasbeni dogodek v Trstu, nakar bo v Gorici in Novi Gorici na sporedu tretji festival Glasbe sveta. Junija in novembra bo džez glasbi mogoče prisluhniti v Sacileju.

