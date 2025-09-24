Festival sprememb v celoti v »mestu pravičnega miru«

Festival sprememb, ki ga prireja Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško v sodelovanju z ustanovo ISMin fundacijo MedOr, bo letos potekal v celoti Gorici, »mestu pravičnega miru«. Na sporedu bo 8. oktobra med 9. in 17.30 v konferenčni dvorani sedeža tržaške univerze v Ulici Alviano.

»V današnjem svetu, ki ga zaznamujejo geopolitične krize in vojne, je Gorica, ki je letos skupaj z Novo Gorico Evropska prestolnica kulture, zgled dialoga in sožitja, simbolični kraj, kjer se pogovarjati o prihodnosti Evrope in svetovnega redu,« so zapisali v vabilu Trgovinske zbornice. Njen predsednik Antonio Paoletti je na včerajšnji predstavitvi četrte izvedbe festivala poudaril, da je tema letošnjega posveta - pravični mir - izredno aktualna, saj odpira najrazličnejša vprašanja, vezana na diplomacijo in gospodarstvo.

Včerajšnje predstavitve festivala, na katerem bodo razpravljali tudi o gospodarskih posledicah vojn, se je udeležil tudi predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Med svojim posegom je med drugim omenil vprašanje ekonomskega koridorja med Indijo in Evropo, ki ga danes ogrožajo napetosti na Bližnjem Vzhodu. Gre za vprašanje, ki neposredno vpliva tudi na gospodarstvo Furlanije - Julijske krajine, kjer ima logistika pomembno vlogo. Fedriga se je pri tem dotaknil vprašanja plovbe po Sueškem prekopu. Kaj bi se namreč zgodilo tržaškemu in drugim italijanskim pristaniščem, če bi se zaradi težav na Bližnjem Vzhodu uveljavile nove plovne poti čez Arktično morje?