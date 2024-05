Festival Števerjan letos z osmimi ansambli

Letošnji, že 52. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan, bo med borovci potekal 6. in 7. julija, sporočajo iz slovenskega katoliškega prosvetnega društva Sedej. Na letošnji festival se je prijavilo osem ansamblov, in sicer Direkt, Občutek, Zaplet, Grešni muzikanti, Kvinta, Briški kvintet, Istrski fantje in ansambel Gašperja Mirnika. Ansambli se bodo publiki in komisijama predstavili v nedeljo, 7. julija, ob 18. uri.

Tekmovanje bo potekalo med borovci, na glavnem trgu pred cerkvijo v Števerjanu pa bodo stojnice s hrano in pijačo. Vstop na trg je prost. Na tekmovalnem delu Festivala vse prijavljene ansamble ocenjujeta strokovni komisiji. Ansambli se bodo komisijama predstavili z dvema skladbama - najprej skladbo iz zakladnice in nato z izvirno tekmovalno skladbo, ki jo bodo prvič predstavili javnosti.

Komisijo za glasbo sestavljajo Igor Podpečan, Marijana Mlinar, Nikolaj Pintar, Hanzi Kežar, Jani Rednak, Patrick Quaggiato, Mike Orešar in Matija Corsi, komisijo za besedilo pa Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentinčič.

V soboto, 6. julija, bo na vrsti Festivalski večer z glasbo v živo od 19. ure dalje. Igral bo Ansambel Slovenski zvoki.