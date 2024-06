Filmska umetnost za poživitev Raštela

Ena izmed starih trgovin v Raštelu se bo v okviru projekta BorGO Cinema spremenila v kulturno in ustvarjalno središče, v dom za umetnike, filmske ustvarjalce, avtorje, študente in ljubitelj sedme umetnosti nasploh. Najstarejši del goriškega mestnega središča bo skozi rezidence, mednarodno filmsko šolo, kulturno-filmske sprehode, delavnice in mojstrske tečaje za mlade, produkcijo dokumentarnih filmov in pogovore postal kraj navdiha, ustvarjalnosti, prodornih vizij in inovacij.

Od Hiše filma do Kinoateljeja

Pri projektu BorGo Cinema sodelujejo Hiša Filma, Cross-border Film School, Kinoatelje in združenje èStoria, ki so združili moči, da bi poživili eno izmed najbolj sugestivnih goriških ulic. Projektne dejavnosti bodo izvajali s sredstvi iz sklada Borghi.

Projekt BorGO Cinema bo tako prispeval h kulturnemu oživljanju starega mestnega jedra Gorice preko dejavnosti, ki obsegajo različna usposabljanja, delavnice kreativnega pisanja, produkcije in druge oblike širjenja filmske kulture. Javnosti ga bodo predstavili v torek, 18. junija, ob 18. uri v Raštelu 57/59. Sledil bo aperitiv ob glasbi, za katero bosta poskrbela skupina Baldo & i Giovani in Taiping didžej. Spregovorili bodo Giuseppe Longo (Hiša filma), Adriano Ossola (èStoria), Antonella Perrucci (Cross-border Film School), Mateja Zorn (Kinoatelje) in koordinatorka projekta Eleonora De Majo. Navzoči bodo tudi režiser Francesco Ranieri Martinotti, umetnostni vodja projekta La via della creatività, ter filmska igralka Anita Kravos in Costantino Seghi.