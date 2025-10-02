Filmski festival Poklon viziji 2025 letos posebno bogat

Dark Theme

Čezmejni filmski festival Poklon viziji bo med 7. in 12. oktobrom 2025 zaživel v somestju obeh Goric. Festival že vrsto let nudi prostor srečevanja občinstva in filmskih ustvarjalcev z obeh strani meje, letos pa – kot del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 – prinaša še posebej bogat izbor vsebin. Od trakov do algoritmov: digitalni horizonti ustvarjalnosti Festival bo uvedlo slavnostno odprtje v torek, 7. oktobra, ob 18.00 v Kulturnem domu Nova Gorica. Večer bo v znamenju sekcije Visioni Private s slovensko premiero filma Še eno rundo, pa greva (Le città di pianura, 2025, 98’) italijanskega režiserja Francesca Sossaia, ki je bil prvič predstavljen na letošnjem festivalu v Cannesu. Po projekciji bodo ob 21.00 udeleženci dosegli EPIC district, in sicer železniški podhod postaje Nova Gorica, kjer bo v kupoli Ingeborg Bachmann potekala otvoritev video instalacije Horizons v sodelovanju s festivalom K3 iz Beljaka. V sredo bo med 9.00 in 13.30 v Hiši filma potekal Mednarodni forum Trajnostna digitalna preobrazba za ustvarjalnost v soorganizaciji Motovile (Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji) z vrhunskimi strokovnjaki, med njimi dr. Angus Finney. Dogodek je hkrati tudi zaključek projekta Go Green Cinema v okviru EPK GO! 2025.

Béla Tarr (KINOATELJE)

Mojstra časa in spomina: Béla Tarr in Yervant Gianikian Letošnjo nagrado Darko Bratina podeljujejo dvema cineastoma – madžarskemu filmskemu virtuozu Béli Tarru in Yervantu Gianikianu, ki je ustvarjal v tandemu z Angelo Ricci Lucchi vse do njene smrti leta 2018. Njuna dela bodo na ogled v času festivala. V sredo zvečer bo na sporedu Gianikianova mojstrovina Frente a Guernica, v soboto pa še filma Prigionieri della guerra in I diari di Angela – Noi due cineasti. Capitolo terzo. Posebno mojstrsko delavnico bo Gianikian posvetil razkrivanju zakulisja svojega dela in pokazal, kako lahko stari filmski trakovi postanejo opomin in hkrati obljuba prihodnosti. »Obstaja konceptualna analogija med žrtvami vojne, razpadanjem filmskega traku in nevarnostjo pozabe. Poskušamo rešiti tako ljudi kot podobe pred tem, da bi bili pozabljeni,« pravi Gianikian. Skupaj z Angelo Ricci Lucchi je namreč več kot pol stoletja raziskoval skrite plasti filmskih arhivov in odkrival temne usedline zgodovine, kolonializem, vojne, izgnanstva in pozabljene množice, zato je njun opus še kako dragocen tudi danes. Petkov izbor palestinskih in iranskih kratkih filmov pa bo še posebej zarezal v aktualni trenutek. Je dejanje solidarnosti z ustvarjalci in vnovičen dokaz, da film ni le umetnost, ampak prostor upora in ohranjanja dostojanstva.

Yervant Gianikian (KINOATELJE)