»Števerjan naj bo po meri družin«

»Družina mora biti v središču razvojnih politik, podprta s storitvami in mrežo, ki spremlja otroke pri odraščanju,« pravi Mauro Bordin, predsednik deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, ki je včeraj v spremstvu deželnega svetnika Liste Fedriga Diega Bernardisa obiskal Števerjan. O značilnostih, načrtih in izzivih briške občine so gostoma spregovorili župan Marjan Drufovka, podžupanja Martina Valentincic in vodja tehničnega urada Matej Klanjšček. Srečanje je potekalo v prostorih osnovne šole Alojza Gradnika, kjer so goste z glasbenim nastopom pozdravili učenci pod vodstvom učiteljice Emanuele Koren in kjer začasno delujejo tudi občinski uradi, saj občinsko stavbo obnavljajo. Selitev nazaj načrtujejo proti koncu pomladi. Župan je obisk ocenil kot zelo pozitiven ter izpostavil dobro sodelovanje z deželno vlado. »Predsedniku smo predstavili ključne načrte in težave malih občin,« je dejal. Posebno pozornost so namenili reformi gorskih občin. Števerjan naj bi ostal na seznamu t. i. odročnih občin, vodstvo pa si prizadeva ohraniti vse dosedanje ugodnosti. »Ne zaradi nas, temveč zaradi kmetov in prebivalcev,« je poudarila podžupanja Martina Valentincic. Izguba statusa gorske občine bi lahko pomenila postopno krčenje storitev, zato je po besedah župana Drufovke nujno zaščititi gričevnato pokrajino kot specifično in dragoceno območje.

Razprava je zajela tudi turizem in gospodarstvo. »Lepota tega območja je vrednota za vso deželo, ne mislim le na pokrajino, temveč na turizem, vinarstvo, kulinariko,« je dejal Bordin ter izpostavil pomen trajnostnega turizma. Občina ne vidi priložnosti samo v vinogradništvu, temveč tudi v poročnem turizmu, povečanju nastanitvenih zmogljivosti in promociji avtohtonih sadnih dreves, katerih plodove so nekoč izvažali celo na Dunaj. Poseben projekt je tudi ureditev muzeja vinarstva v nekdanji vojašnici na Jazbinah, ki prehaja v občinsko last.

Delegacija si je v drugem delu obiska ogledala tudi prenovljene prostore občinske stavbe, kamor naj bi občinske urade ponovno preselili v začetku junija. Župan je predlagal, da bi 5. junija ob dogodku Likof v prenovljenih prostorih zasedal deželni odbor in s tem simbolično zaznamoval odprtje tako vinskega dogodka kot obnovljene stavbe.