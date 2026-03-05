Ob redni promociji slovenščine spet razpisujejo prevajalski natečaj

»Za doseganje svojih ciljev Konzorcij podpira vrednotenje jezikovne in kulturne dediščine slovenske jezikovne skupnosti tako neposredno kot s podpiranjem dejavnosti včlanjenih ustanov,« navaja šesti člen statuta Kulturnega konzorcija za Tržiško KKT (Consorzio Culturale del Monfalconese, CCM). Leta 1977 se je devet občin iz Laškega združilo v konzorcij, kmalu pa je nastal tudi slovenski odbor. Konzorcij se danes približuje 50. obletnici delovanja, v okviru njega pa že osem let deluje tudi slovenska jezikovna služba. Na tiskovni konferenci v Vili Vicentini Miniussi v Ronkah so včeraj predstavili četrti prevajalski natečaj Srečko Kosovel, ki bo letos ob stoletnici pesnikove smrti. Natečaj spodbuja prevajanje proznih, pesniških in otroških del iz slovenščine v italijanščino ter gradi mostove med italijansko in slovensko skupnostjo.

Osem let jezikovne službe

»Konzorcij je nastal na pobudo skupnosti, ki je želela imeti na svojem ozemlju neko ustanovo, ki bi ščitila različne identitete, med temi tudi tudi slovensko,« je uvodoma dejal predsednik upravnega odbora KKT Davide Iannis.

Koordinatorka slovenske jezikovne službe Tanja Tuta je pojasnila, da si je Konzorcij že od samega začetka prizadeval za širjenje jezikovne in kulturne dediščine slovenske skupnosti na tem območju. Predvsem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je ponujal izjemno bogat program dejavnosti za promocijo slovenske kulture: od razstav do tečajev, kulturnih dogodkov, prevodov. Na tak način je italijanski javnosti približal avtorje, kot so Boris Pahor, Ciril Zlobec in Srečko Kosovel. »Spominjamo se večera na temo slovenske literature v Tržiču. Dvorana je bila polna tudi italijanskih obiskovalcev,« je še povedala Tuta in pojasnila, da se v tem trenutku Konzorcij nahaja na prelomnici. »KKT danes obnavlja obljubo, da bo spet prispeval k srečevanju vseh kultur,« je še dejala in namignila na novo edicijo prevajalskega natečaja.

Pri tem poslanstvu Konzorciju pomaga tudi jezikovna slovenska služba, ki je nastala leta 2018. S podporo Dežele FJK je služba postala stalna. Znotraj službe delujejo usposobljeni prevajalci in pomočniki ter tolmači. V osmih letih je služba pri KKT prevedla uradno spletno stran Konzorcija in se ukvarja s knjižničnim sistemom BiblioGO!, pregledala je več kot 100 večjezičnih turističnih tabel na Goriškem in sodelovala pri čezmejnih projektih in razstavah, kot je Pripovedoval ti bom o azbestu - Te lo racconto io l’amianto z društvom EKO Anhovo. Prevedla je literarna dela in publikacije KKT, vključno z izdajo Gente di Piazza Grande o goriškem Travniku. Služba obratuje ob ponedeljkih in sredah od 9. do 16. ure in ob torkih, četrtkih in petkih od 9. do 15. ure.

Prevod kot umetnost

Ob stoletnici smrti Srečka Kosovela Konzorcij po skoraj dvajsetletnem premoru spet razpisuje prevajalski natečaj za prevajanje proznih, pesniških del in del otroške književnosti iz slovenščine v italijanščino, ki je poimenovan prav po pesniku Krasa.