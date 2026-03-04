Kmalu še preplastitev prometno obremenjenega krožišča

V goriški občini se zaključuje izvajanje načrta preplastitve asfaltnih površin, ki ga je mestna uprava zagnala leta 2024 in je bil vreden poltretji milijon evrov. Zaključno dejanje bo obnova prometno obremenjenega krožišča med ulicami Duca d’Aosta, Ristori, Manzano in Tržaško ulico.

Občinski odbor je v prejšnjih dneh potrdil tretjo varianto načrta, ki omogoča prilagoditev obsega del. Javno naročilo je predvidevalo rezkanje obstoječega asfalta, obnovo veznih in obrabnih slojev, obnovo talnih označb ter po potrebi sanacijo cestišča in delno pločnikov v številnih predelih mesta in v primestju. Dela so že potekala (ali še bodo) v ulicah Trento, Nizza, Foscolo, Lungo Isonzo Argentina, Campo Santo, Rusjan in v Tržaški ulici. »Šlo je za celovito zasnovan poseg, namenjen izboljšanju varnosti, pretočnosti in funkcionalnosti prometa na številnih mestnih prometnicah,« poudarja občinska odbornica Sarah Filisetti. Najbolj pričakovana ostaja prav obnova krožišča, ki so jo uvrstili na konec, da se ne bi prekrivala z urejanjem avtobusnega terminala pred železniško postajo. Dela na krožišču se bodo začela takoj po pridobitvi potrebnih soglasij.