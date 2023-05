Gasilci iz Gorice so danes ob 11.40 posredovali v Zagraju v Ulici Fermi zaradi prometne nesreče. Voznik je izgubil nadzor nad avtomobilom in silovito trčil v drog javne razsvetljave ter ga poškodoval. Drog je nevarno obvisel nad cesto. Poškodovanemu vozniku so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores nudili potrebno oskrbo. Gasilci so zavarovali avtomobil in kraj nesreče, tehniki pa so izklopili elektriko. Gasilci so nazadnje z žerjavom odstranili poškodovani drog.