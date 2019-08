Giuseppe Longo (Kinemax) najboljši upravitelj kinematografa leta

Giuseppe Longo, direktor podjetja Transmedia, ki upravlja goriški in tržiški Kinemax, je najboljši upravitelj kinematografa leta. Peto nagrado Lizzani, ki jo podeljujejo v spomin na režiserja, kritika in producenta Carla, bodo v okviru spremnih dogodkov beneškega mednarodnega filmskega festivala Longu izročili v petek, 6. septembra, v Hotelu Excelsior v Benetkah. Poleg Longu bodo nagrado - podeljuje jo združenje ANAC - za najboljšega upravitelja oz. upraviteljico kinematografov izročili tudi Sereni Ciavarella in Fabiu Amadeiu rimske kinodvorane Farnese.

Žirija je med drugim izpostavila vlogo, ki ga imata goriški Kinemax in Hiša filma, v kateri sobivajo študenti, raziskovalci, profesorji in navadni gledalci oziroma ljubitelji kinematografije.