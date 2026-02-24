Glasbena abeceda v oporo dvojezičnim otrokom

Glasbena abeceda je nov učni, spletni pripomoček, ki vzgojiteljem ponuja nov sistem poučevanja abecede v slovenščini in italijanščini. Dvojezična zbirka avtorskih pesmic je nastala v okviru evropskega projekta #Go2025Fenice v sklopu Evropske prestolnice kulture. Pobudnika projekta sta bili Občina Benetke in Zveza primorskih glasbenih šol, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel pa je bil zadolžen za pripravo novega učbenika.

Premagovanje kulturnih meja

Na petkovi krstni predstavitvi v Trgovskem domu v Gorici je Alessandra Schettino uvodno povedala, da gre za projekt, ki »spodbuja trajnostni in evropski družbeno-kulturni razvoj za premagovanje jezikovnih in kulturnih meja ter omogoča vključevanje manjšin«. Knjižica predstavlja učni pripomoček, namenjen razvoju jezikovnih, glasbenih in medkulturnih kompetenc pri otrocih v vrtcu in osnovnih šolah, in sicer skozi igro, ustvarjalnost in glasbo.Na predstavitvi je o nastanku učbenika spregovorila Marja Feinig.

»Ključni besedi tega projekta sta abeceda in glasba. Da bi si razjasnila pogled na ta dva pojma, sem si pri raznih vzgojiteljih in učiteljih pozanimala, kako poteka zvočno in pisno vzgajanje črk pri slovenščini in italijanščini,« je povedala Marja Feinig. Skupaj z Damijano Čevdek Jug sta za vsako črko abecede poiskala pojem iz sveta glasbe ter iz pravljičnega in živalskega sveta. Skupne izbrane besede so bile osnova za verze v slovenščini, ki jih je napisala Marja Feinig, ter za verze v italijanščini izpod peresa Marka Tavčarja.Pri uglasbitvi pesmi sta pedagoginji izhajali iz vsebine besedila in metruma verzov.