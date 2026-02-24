Rebula in goriška roža sta osladili praznik brez šagre

Zaradi zapletenih postopkov pri pridobivanju dovoljenj letos v Štmavru ni bilo tradicionalne šagre sv. Valentina. Pri društvu Sabotin so se zato odločili, da praznovanje omejijo na sobotni kulturni večer in slavnostno nedeljsko mašo.

Sobotni dogodek je bil tematsko obarvan in je v društveno dvorano privabil lepo število obiskovalcev: pripravili so strokovno-poljuden pogovor o pridelovanju rebule in goriške rože. Pogovor je vodila Slavica Radinja, sogovornika pa sta bila domača poznavalca vinarstva in pridelave povrtnin: Matej Figelj iz oslavske kleti Fiegl ter Fabio Brumat, član združenja pridelovalcev značilnega goriškega radiča.

Navzoče je uvodoma pozdravila nova predsednica društva Sabotin Barbara Devinar, njen predhodnik, dolgoletni predsednik Matjaž Pintar, pa ji je zaželel uspešno delo. Večer sta s krajšim glasbenim utrinkom na harmoniki odprla mlada glasbenika Jurij Di Camillo in Samuel Drufovka, ki obiskujeta glasbeni pouk v SCGV Emil Komel v Gorici.

Nedeljsko praznovanje se je začelo s prazničnim pritrkovanjem v cerkvenem zvoniku. Slavnostno mašo je daroval župnik Jan Cvetek, na koru pa je pel moški zbor Štmaver pod vodstvom Nadje Kovic. Verski obred je sovpadal z namestitvijo in blagoslovitvijo obnovljenih podob križevega pota.

Praznovanje se je sklenilo pred cerkvijo ob druženju z žlahtno kapljico, čajem in domačimi dobrotami, med katerimi niso manjkali znameniti štmaverski štruklji.