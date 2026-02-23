Za brodolom ladje Audace pri Gradežu preiskujejo štiri ljudi

Zaradi brodoloma ladje Audace na odprtem morju pri Gradežu, do katerega je prišlo 12. junija 2024, preiskujejo štiri osebe. Gre za člane posadke, predstavnike vodstva družbe Apt in tehnike. Tako po poročanju dnevnika Il Piccolo in drugih časopisov družbe Nem izhaja iz preiskave goriškega tožilstva. Ladja, ki je v dopoldanskih urah pravkar odplula iz Gradeža proti Trstu, je prevažala približno 80 potnikov. Hujših posledic k sreči ni bilo, nekateri so se le lažje poškodovali. Vse so uspeli rešiti in se tako izogniti tragediji.

Preiskovane obtožujejo potopitve zaradi malomarnosti in kršitev na področju pomorskega prava, povezanih z varnostjo plovbe. V preiskavi naj bi med drugim posebno pozornost namenili tesnilom zapornih vrat, ki naj bi bila slabo vzdrževana. Med tedanjo nevihto naj bi se zato poplavili tri predeli ladje, ki naj bi zato izgubila stabilnost. Četverici naj bi tudi očitali, da naj ne bi preverili stanja zapornih vrat in naj bi ponaredila potrebna dovoljenja. Poleg tega naj ne bi sporočili okvare ladijskega generatorja.