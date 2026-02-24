»Porčinj ne sme biti pretveza za blatenje partizanstva«

»Pokol v Porčinju je bil nedvomno velika tragedija, ki pa ne sme biti pretveza za blatenje upora proti nacifašizmu, kot še vedno vulgarno počenjajo nekateri na skrajni desnici,« je na nedeljski svečanosti ob 81. obletnici pokola v cerkvi v Čeneboli dejal videmski župan Alberto Felice De Toni. Minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani je njegove besede označil za neprimerne.

»Odporništvo je bilo moralni upor naroda, ki se je zoperstavil fašizmu, zato je nesprejemljivo, da ga nekateri primerjajo z nacifašističnim barbarstvom,« je poudaril De Toni. O teh vprašanjih po njegovi oceni slišimo neverjetne stvari. Od tistih, ki sramotno povzdigujejo fašiste X Mas, do tistih, ki se imajo za pristaše Charlesa De Gaulleja, ne da bi vedeli za kaj in proti komu se je sploh boril francoski general in bodoči predsednik. »Tudi ob tragediji, kot je bila tista v Porčinju, ne moremo in ne smemo pozabiti, da je italijansko odporništvo, kljub svojim težavam, odločilno pripomoglo k zmagi demokracije in republike,« je še dodal župan.

Ciriani, ki je županove besede, kot rečeno, ocenil za neprimerne, je v svojem govoru kritiziral tiste, »ki tako ali drugače v slabi veri s knjigami ponarejajo dogajanja v Porčinju (it. Porzus) in s tem tudi zgodovino naših krajev«. Čeprav je ni omenil, se je politik iz Pordenona nanašal na dela zgodovinarke Alessandre Kersevan, ki se dolgo let že ukvarja s pokolom, njegovim ozadjem in njegovimi posledicami v povojnem času.