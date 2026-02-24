Priznanje Kazimir Humar gledališkemu ustvarjalcu Božidarju Tabaju

Dobitnik letošnjega 21. priznanja Kazimir Humar je dolgoletni in predani ustvarjalec na področju amaterskega gledališča Božidar Tabaj. Slovesna podelitev bo potekala v soboto ob 18. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Tabaja so nagradili za svojo bogato in več desetletij dolgo gledališko pot ter za neutrudno delo bodisi v domačem društvu v Štandrežu kakor tudi v drugih gledališko-kulturnih vrstah na Goriškem, lahko beremo v utemeljitvi. »S svojo ustvarjalnostjo, organizacijsko vnemo ter iskrivim in povezovalnim duhom je pomembno zaznamoval goriški prostor ter prispeval k ohranjanju in bogatitvi slovenske kulturne identitete v zamejstvu,« so še zapisali. Božidar Tabaj je prejel več pomembnih priznanj, med temi gre omeniti Srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2017.

Priznanje od leta 2004 podeljujejo Zveza slovenske katoliške prosvete, Kulturni center Lojze Bratuž in Združenje cerkvenih pevskih zborov za dosežke na kulturnem področju na Goriškem.