Glasbeni poziv k miru, ki prevzema in prebuja

Božična zgodba je mlada in hkrati večna, je napisal Fran Saleški Finžgar v Sveti noči, ki je v dvojni jezikovni različici spremljala glasbeni spored tradicionalnega božičnega koncerta v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Mlado in večno je njeno sporočilo, saj so angeli pred dvema tisočletjema peli »mir ljudem na zemlji« in tako bi peli tudi danes, saj je mir še vedno tista dragocena vrednota, ki je žal odvisna od šibke volje človeka. Snovalci letošnjega glasbenega voščila so bili mnenja, da bi preprosta božična idila zvenela nepopolno v tem zgodovinskem trenutku, ko se vsak dan soočamo z vojnimi odmevi, zato so obče znane besede angelskega petja postale v naslovu in v vsebinah odprto vprašanje in poziv.

Dirigentka Mateja Černic je premišljeno sestavila program, ki je iskal ubrano vokalno-instrumentalno sozvočje in je ponujal variacije na temo miru v različnih besedilih in glasbenih kontekstih. Na sugestivno okrašen oder Kulturnega centra so prvi stopili člani kvarteta harmonik 4 Bellows 4 Tales (Zoran Lupinc, Maurizio Marchesich, Polona Tominec, Stefano Bembi), ki so uvedli v glasbeno pripoved z umirjeno dobrodošlico v baročnem slogu. Sorodnost teh glasbil z orgelskim zvokom je že privabila v duhovno sfero, ki so jo glasovi skupine Mittelvox Ensemble pričarali najprej s štirimi moteti za božični čas Francisa Poulenca. Izvedba je pokazala skrb do učinkovite izbire tempov, pomenljivih poudarkov in naravnega utripa posamezne skladbe, prozorna govorica pa je izpostavljala glasove in predvsem njihovo sposobnost enotnega izražanja v trinajstčlanski zasedbi zrelih in izoblikovanih glasov.