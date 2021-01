Glasbeno voščilo na daljavo

S pomočjo sodelovanja med mladimi profesionalci in z željo, da spet vse skupaj zapojejo, so tudi na daljavo pričarale božično vzdušje: dekliška vokalna skupina Bodeča Neža je pred kratkim na svoji Facebook strani in na Youtube kanalu objavila videoposnetek z glasbenim voščilom, ki ga namenja svoji publiki in ljubiteljem zborovskega petja nasploh.

Letošnja zborovska sezona ni najbolj naklonjena vajam in nastopom v živo, saj je dejavnost, kot znano, že dalj časa zamrznjena zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa. S tem se kot vsi ostali zbori sooča tudi dekliška vokala skupina Bodeča Neža, ki je v letošnji sezoni dobila novo dirigentko Matejo Jarc. Od samega začetka sezone so dekleta načrtovala krstni nastop pred domačo publiko, žal pa jim je koronavirus takoj prekrižal načrte. Ker niso mogle izpeljati koncerta v živo, so se odločile, da bodo svojim poslušalcem ponudile posebno božično voščilo na daljavo.

Na svoji Facebook strani in na Youtube kanalu so tako objavile glasbeni video s slovensko priredbo angleške ljudske pesmi Tih večer; to je bil hkrati tudi prvi javni projekt z novo dirigentko. Zaradi koronavirusnih ukrepov je snemanje potekalo dokaj nenavadno: vsaka pevka je ob klavirski spremljavi Davida Bandlja zapela svoj part, ki ga je posnel mladi tonski tehnik Jurij Lavrenčič, nato pa vse dele združil in tako ustvaril občutek, da so dekleta res enkrat zapela skupaj. Za fotografijo v videu je poskrbela mlada fotografinja Dominique Pozzo s Poljan. »Želele smo biti aktivne tudi v tem času, zato smo se odločile, da svoji publiki ponudimo glasbeno voščilo in pričaramo božično vzdušje. Pevske vaje v živo niso dovoljene, zato smo se pripravljale s srečanji in individualnimi vajami na Zoomu. Tudi zvočni in video posnetek smo snemale vsaka posamezno, ker ukrepi ne dovoljujejo drugače; za vsako pevko je bil to še večji izziv, saj se je morala preizkusiti v vlogi solistke in sama zapeti pred mikrofonom,« izpostavlja Mateja Jarc, ki je nad končnim rezultatom prvega projekta v vlogi dirigentke zelo zadovoljna.