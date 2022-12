Glasbeno voščilo v pevmski cerkvi

Skoraj osemdeset nastopajočih je v petek uprizorilo prisrčno zasnovan božični koncert, ki ga je v pevmski cerkvi priredilo Združenje krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje. Pri pripravi koncerta so sodelovala vsa društva, ki sestavljajo omenjeno Združenje.

Nabirka za potrebščine

Zelo so se potrudili starši nastopajočih otrok, ki so za zbiranje sredstev za nakup šolskih potrebščin in pripomočkov pripravili in prodajali božične izdelke, po koncertu pa so pred cerkvijo ponudili čaj, kuhano vino in razne slaščice. Nekaj dni prej so šolski otroci okrasili smreko, ki stoji pred pevmsko cerkvijo.

V nabito polni cerkvi, ki jo krasijo poslikave priznanega umetnika Toneta Kralja, so lepoto božičnih pesmi predstavili otroci iz otroškega vrtca Pikapolonica (pod vodstvom učiteljice Laure Hvalič), učenci osnovne šole Josip Abram (pod vodstvom učitelja Martina Srebrniča), kitarski orkester Emil Komel (vodi ga prof. Martina Gereon) in moški pevski zbor Štmaver, ki deluje pod vodstvom Nadje Kovic.

Zaradi bolezni v ansamblu je zadnji trenutek odpovedal svoj nastop mladinski pevski zbor Emil Komel, ki ga vodi Mateja Černic.

Učenci z osrednjo vlogo

Osrednjo vlogo so na koncertu imeli otroci iz vrtca in osnovne šole. Učitelji in učiteljice so se zelo potrudili in so otroke naučili ne le božičnih pesmi, temveč tudi recitacije z mislimi o miru in prijateljstvu med narodi ter zgodbe o božičnih navadah v naših krajih.

V praznično vzdušje se je s primernim programom lepo vključila tudi skupina mladih kitaristov in kitaristk glasbene šole Emil Komel. Tudi moški pevski zbor Štmaver, ki je vedno prisoten na krajevnih prireditvah, je prispeval, da je večer odlično uspel. Božično misel z voščili je izrekel domači župnik Marjan Markežič, medtem ko se je na koncu nastopajočim, soorganizatorjem in tudi publiki zahvalil predsednik Krajevne skupnosti Lovrenc Persoglia.