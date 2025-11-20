»Glede vodotokov potrebna sprememba zakonodaje«

»Situacija je dramatična, med kmetovalci pa je zaznati tudi veliko jeze,« pravi Martin Figelj, deželni predsednik zveze Coldiretti, ki je v minulih dneh obiskal več kmetijskih podjetij v okolici Verse in na Krminskem, kjer so poplave povzročile pravo razdejanje.

»Škodo so utrpeli vinogradniki, a tudi drugi kmetovalci, npr. pridelovalci žit. Nekaterim je uspelo rešiti vsaj traktorje, voda in blato pa sta jim uničila ali celo odnesla druge stroje. Kar so že posejali, je izgubljeno,« je poudaril naš sogovornik.

Figelj glede katastrofe v Bračanu meni, da nekateri prehitro krivijo tamkajšnje vinograde za nastanek plazu. »Pri urejanju vinogradov se je treba držati zelo stroge zakonodaje, v številnih krajih so ravno vinogradi tisti, ki preprečujejo plazenje zemlje. O tem, kar se je zgodilo v Bračanu, se bodo izrekli geologi in drugi strokovnjaki,« poudarja Figelj, ki po drugi strani opozarja, da so na zakonski ravni nujne spremembe glede vzdrževanja vodotokov. »Nekoč so kmetje čistili jarke, jaške in struge, zdaj, če nekaj takega narediš, tvegaš ovadbo. Zanemarjenost vodotkov pa je danes izredno hud problem, zato se zavzemamo za spremembo zakonodaje,« pravi Figelj in dodaja, da bodo sledili tudi odškodninskim postopkom.

Tudi vinogradniki in sadjarji v Goriških brdih sami ne bodo zmogli sanacije po ponedeljkovem neurju, ko so plazovi in visoke vode močno prizadeli vinograde na določenih legah. Včeraj si je razmere ogledala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in prizadetim kmetovalcem obljubila pomoč. Po njenih besedah je glede na pretekle izkušnje ministrstva najpomembneje, da se pripravi čim natančnejši popis nastale škode. »V drugi fazi bodo nato občinske komisije in tudi komisija ministrstva ocenile natančno višino škode, na podlagi katere bomo lahko ukrepali,« je povedala ministrica.