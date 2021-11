GMD predstavila novi koledar in zbirko knjig

Omenil pa je tudi težave, ki spremljajo izdajo in tiskanje knjig. Z uvajanjem novih komunikacijskih sredstev tiskana beseda izgublja svojo vlogo. Pa tudi čas panemije je opravil svoje. Mnoge založniške hiše krčijo svoj program, je ugotovil Podbersič, GMD pa se je vsem težavam navkljub odločila, da bo nadaljevala s svojim dolgoletnim poslanstvom in je tudi letos bralcem ponudila koledar, ki ga spremljajo še tri knjige: Viharnik iz Kanalske doline, O Čenčku, kači in zakladu na starem gradu ter Banatski cvet. Poleg knjig so v zbirko vključili še stenski koledar za leto 2022.

Goriška Mohorjeva družba (GMD) je tudi letos izdala tradicionalni koledar s spremljajočo knjižno zbirko. Zbirko za leto 2022 so v ponedeljek predstavili v prostorih Kulturnega centra Lojze Bratuž. Navzoče predstavnike javnih občil in ljubitelje knjige je uvodoma pozdravil predsednik GMD, mons. Renato Podbersič, ki je knjige postavil med zveste spremljevalke človeka in prijateljice, ki ga duhovno bogatijo.

Koledar je predstavil njegov urednik, prof. Peter Černic, ki ga je uvrstil med zbornike, ki ostajajo zvesti že ustaljenemu konceptu s celo vrsto različnih vsebin. Prvenstveno je koledar namenjen razmišljanju ob 30-letnici slovenske državnosti, z uvodnim člankom, ki ga je prispeval bivši ljubljanski nadškof Anton Stres. Černic je obrazložil, da je koledar sestavljen iz štirih sklopov, in sicer: Kam plujemo, Od kod prihajamo, Kaj smo in In memoriam (poklon preminulim osebnostim, ki so nas zapustile v tem letu). Poudaril je tudi pomembnost knjig GMD, ki so že od leta 1851 prihajale v zavedne slovenske družine. Slovence so naučile brati, jim širile obzorja in jih osveščale, da so se zavedali svojih slovenskih korenin. Fotografije v koledarju je v glavnem prispeval goriški ljubiteljski fotograf Benedikt (Beni) Kosič.

Knjigo Viharnik iz Kanalske doline je predstavila Mirjam Kandut, hčerka pred 25 leti preminulega avtorja besedil, Jakoba Kanduta. Zbrani spisi prinašajo vrsto zgodb in pričevanj ljudi iz Ukev in drugih vasi v Kanalski dolini. Kandut jih je namreč zbiral veliko let, večino teh zanimivih pripovedi pa je oddajal Radio Trst A.