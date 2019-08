V baru ob nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo je bila danes dopoldne nepopisna gneča turistov, ki so se odpravljali na dopust in so pred vstopom v Slovenijo kupovali vinjeto. Ko je sredi dopoldneva jeklena kača pri Moščenicah dosegla šest kilometrov dolžine, je podjetje Autovie venete začelo preusmerjati avtomobile po avtocesti A34 Gorica-Vileš. Ko so avtomobilisti prišli v Gorico, so množično navalili v bar, ki ga upravlja družba SDAG.