Gorazda Božiča bo nasledila Mija Lorbek

Gorazd Božič zapušča mesto direktorja Javnega zavoda GO! 2025, 7. decembra je svetu zavoda in Mestni občini Nova Gorica podal svojo odstopno izjavo. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, so glavni razlogi za odstop nepremostljive razlike v vrednotah, viziji in načinu izpeljave ter vodenja projekta GO!2025 med njim in županom. »Zaradi tega je moje delo zadnje pol leta potekalo pod še večjimi pritiski, kot jih samo vodenje takšnega projekta prinaša,« je povedal v izjavi za javnost in zavrnil očitke o malomarnosti, saj mu je z ekipo uspelo vzpostaviti delovanje javnega zavoda in skoraj v celoti počrpati programska sredstva. Župan MONG Samo Turel bo za vršilko dolžnosti direktorja predlagal vodjo svojega kabineta Mijo Lorbek. Na funkciji direktorja ostaja Božič do petka, novo v.d. pa mora do 22. decembra seznaniti s potekom dela in opraviti primopredajo.