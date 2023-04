Danes zjutraj so okrog 7.30 goriški gasilci posredovali v Koprivnem, kjer je zgorela dvodružinska hiša. Ko so prišli do nje, so gasilci opazili dim, ki se je vil iz oken iz prvega nadstropja. Gasilci so se najprej prepričali, da v hiši ni bilo nikogar, nato so začeli z gašenjem. Ko so pogasili požar, so poskrbeli za varnost poslopja. Zakaj je do požara prišlo, še preiskujejo.