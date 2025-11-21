»Gorica bo postala evropska prestolnica digitalne umetnosti«

Bombijev predor bo 16. decembra zasijal v novi podobi. Galerija bo dobesedno zažarela, saj bo v njej zaživela nova digitalno-umetniška instalacija, delo svetovno uveljavljenega umetnika turško-ameriškega porekla Refika Anadola.

Največjo digitalno galerijo v Evropi - naložba vanjo skupno znaša več kot osem milijonov evrov - so včeraj predstavili v palači deželne vlade na Velikem trgu v Trstu. Na daljavo se je iz kalifornijskega Los Angelesa povezal tudi Anadol; za projekt v Bombijevem predoru je dejal, da gre za svetovni unikat, ki je popolnoma različen od ostalih instalacij, ki jih je ustvaril. Obiskovalci bodo v predoru vstopili v paralelen svet podob in zvokov narave, ki jih je v homogeno celoto združila umetna inteligenca.

Struktura tehta 37 ton

Projekt je javnosti orisal Claudio Tognoni, vodja projektov Evropske prestolnice kulture Gorica–Nova Gorica. Kot je povedal, je bilo treba najprej popraviti in utrditi močno dotrajan in skorajda opuščeni predor, ki je nastal še za časa Avstro-Ogrske. Del je bil vreden skoraj tri milijone evrov; del denarja je prispevala Dežela Furlanija - Julijska krajina, del prispevkov pa so črpali iz Evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Potem je bila tu postavitev orjaške jeklene strukture, ki prekriva sto metrov obokov tega tristometrskega predora.

Dvanajst delavcev in specializiranih tehnikov je mesec dni postavljalo 37 ton težko jekleno strukturo, ki jo skupaj drži kar 6000 vijakov. Orjaški, 925 kvadratnih metrov velik ekran, na katerem se bodo vrtele barvane podobe, je sestavljen iz kar 14.800 manjših ekranov z izredno visoko ločljivostjo. Napravo napajata dva kilometra kablov, podatki pa potujejo skozi 6000 metrov optičnih vlaken. Jeklena podlaga in naprave na njej so stale 4,8 milijona evrov.

Z umetniško instalacijo bodo tehniki upravljali s kar petih postaj. Zvočniki so nameščeni vzdolž celotne trase ekrana, obiskovalcu se bo ob obisku predora zazdelo, da se potopi v umetnino.