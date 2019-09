Gorica na beneškem filmskem festivalu

»Ime Gorice smo ponesli na beneški mednarodni filmski festival,« je za Primorski dnevnik ponosno povedal Giuseppe Longo, direktor podjetja Transmedia, ki upravlja goriški in tržiški Kinemax. V hotelu Excelsior v Benetkah so mu včeraj namreč izročili nagrado Lizzani kot najboljši upravitelj kinematografa leta. »Bilo mi je v izredno čast, da mi je nagrado izročil sam predsednik beneškega bienala Paolo Baratta,« je povedal Longo. Nagrado v spomin na režiserja, kritika in producenta Carla Lizzanija podeljuje združenje ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), Longo pa jo je ex aequo prejel s Sereno Ciavarella in Fabiom Amadeiem iz rimske kinodvorane Farnese. »S kinodvorano Farnese smo podpisali sporazum o pobratenju. Sodelovali bomo pri skupnih projektih, tudi v vidiku kandidature Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025,« je še dodal upravitelj Kinemaxa.