Danes in jutri bo sončno in toplo, v prihodnjem tednu več spremenljivosti

Anticiklon nam bo danes in jutri zagotovil stanovitno in povečini sončno ter za ta čas toplo vreme. Več sonca bo tudi v nižinah in ob morju, kjer bo le občasno nekoliko zamegljeno. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti na Goriškem približale 20 stopinjam Celzija. Nekoliko topleje kot v preteklih dneh bo tudi ob morju in v gorah, kjer so bile temperature ob 10. uri povečini že več stopinj Celzija nad lediščem.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. V torek in sredo se bosta vremenski fronti pomikali proti vzhodu onstran alpskega grebena, naše kraje bo v višinah od severa obrobno oplazil rahlo hladnejši in nekoliko bolj vlažen zrak. Prevladovalo bo delno jasno do spremenljivo oblačno vreme, ni ravno izključeno, da bo ponekod lahko nastala kakšna manjša ploha.