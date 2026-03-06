Društvo Karnival izžrebalo srečke pustne loterije

Z žrebanjem zmagovitih srečk pustne loterije se je v četrtek dokončno zaključil letošnji Sovodenjski pust. Žrebanje je potekalo v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah, kjer se je odbornikom društva Karnival in njegovemu predsedniku Jošku Terpinu pridružil tudi sovodenjski župan Luca Pisk.

Prvo nagrado, bon za potovanje v vrednosti 1500 evrov, je prejel lastnik srečke s številko 7005. Drugo nagrado, bon za potovanje v vrednosti 500 evrov, si je zagotovil lastnik srečke s številko 7522. Z raftom po Soči se bo podal prejemnik tretje nagrade oz. lastnik srečke s številko 8066. Cvrtnik na vroč zrak, četrto nagrado, bodo izročili lastniku srečke s številko 4485. Peta nagrada (»pametni« zvočnik) bo šel lastniku srečke s številko 3430. Šesta nagrada (večerja za dve osebi v priznani gostilni) bo osrečila lastnika srečke s številko 8347. Sedmo nagrado, darilni bon v vrednosti 100 evrov, bo ne nazadnje prejel lastnik srečke s številko 4724.