Burger in klobasa bosta lahko »vegi«, ne pa tudi zrezek in slanina

Cilj predlagateljev in zagovornikov interesov živinorejcev je bila popolna prepoved uporabe izrazov, povezanih z mesom, za živila rastlinskega izvora, po večletnih prizadevanjih pa kaže, da bo naposled obveljala kompromisna rešitev. Svet EU in Evropski parlament sta namreč v četrtek dosegla dogovor in sklenila, da bodo nekateri izrazi (vseh je 31, med temi so denimo zrezek, slanina, file, bedro, rebrca in drugi) prepovedani, spet druge pa bo mogoče še naprej uporabljati tudi za živila rastlinskega izvora – tako bo na policah trgovin še vedno mogoče najti vegi burger, vegansko klobaso ali medaljone oz. nuggets.

V Bruslju so dogovor med članicami EU in Evropskim parlamentom definirali kot zmago za evropske živinorejce, ki menijo, da rastlinska živila, ki posnemajo meso, zavajajo potrošnike in ogrožajo njihov že tako težaven sektor. Podobno je včeraj menil tudi italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida, ki je pozdravil odločitev in komentiral, da bo ta »stvari spet privedla nazaj v normalnost«.

Raziskava evropskega združenja potrošnikov Beuc sicer kaže, da 70 % prebivalcev članic EU meni, da etikete na rastlinskih izdelkih niso zavajajoče, podobno kaže v Italiji opravljena anketa (YouGov), kjer 69 % vprašanih meni, da je uporaba omenjenih izrazov primerna tudi za živila rastlinskega izvora.

Bruseljsko odločitev je komentiral tudi Massimo Santinelli, izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Biolab, ki v Gorici izdeluje živila rastlinskega izvora.