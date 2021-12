Goričani bolj vestni

Goričani so med letošnjim letom sortirali odpadke bolj vestno kot v prejšnjih letih. Od januarja do oktobra so namenili recikliranju 65,67 odstotka svojih smeti, kar je največ od uvedbe ločenega zbiranja odpadkov doslej. V Gorici so najboljši rezultat na letni ravni dosegli leta 2019, ko je bilo recikliranih 65,20 odstotka odpadkov.Od januarja do konca oktobra letošnjega leta so Goričani proizvedli 14.173.963 kilogramov smeti; največ odpadkov se je nabralo marca (1.558.800 kilogramov), najmanj pa januarja (1.264.357 kilogramov). Vsak goriški občan je v povprečju poskrbel za 407 kilogramov odpadkov, pri čemer je bilo suhih odpadkov za 138 kilogramov, bioloških odpadkov za 59 kilogramov, plastike in kovine za 23 kilogramov, papirja in lepenke za 48 kilogramov, stekla pa za 32 kilogramov.