Goričanom, ki so padli v avstro-ogrski uniformi, bodo posvetili spomenik

V Spominskem parku bo stal spomenik goriškim vojakom, ki so se v avstro-ogrski uniformi borili na raznih frontah prve svetovne vojne. Spomenik postavlja društvo Isonzo, ki se posveča raziskovanju krajevne zgodovine in zlasti prve svetovne vojne, in sicer na mestu, ki bo vidno tudi s Korza Italije.

V društvu opozarjajo, da v Gorici in bližnji okolici ni spomenikov in obeležij, ki bi spominjali na stotine Goričanov, ki so bili vpoklicani v avstro-ogrsko armado in poslani na srbsko fronto, v Galicijo, v Tirole in tudi na soško bojišče. Veliko teh mladih fantov se ni nikoli vrnilo domov. Pred leti smo z novogoriškim Društvom soška fronta 1915-1917 obiskali del Galicije na Poljskem in se pomudili na številnih še dobro ohranjenih vojaških pokopališčih. Marsikoga je kar stisnilo v grlu, ko je na grobovih naletel na primorska imena in priimke.

Pri društvu Isonzo so dolgo razmišljali o postavitvi spomenika goriškim rojakom, ki bi obenem meščanom in obiskovalcem Gorice razkril, da so naši kraji bili do 1918 del Avstro-Ogrske. Člani društva napovedujejo, da bo na spomeniku napis v štirih jezikih takratne Gorice - v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini. Spomenik bodo slavnostno odkrili v soboto, 22. novembra, ob 10.30.