Gorici bo danes zavladal pust

Velika množica maškar se bo udeležila pustnega sprevoda, ki ga danes popoldne v Gorici prireja združenje Pro loco v sodelovanju z mestno upravo. Pustarji se bodo začeli zbirati že dopoldne v ulicah Cadorna in Boccaccio ter pred Muzejem sv. Klare na Verdijevem korzu, ob 14. uri pa bo pisana parada krenila po ulicah Oberdan, Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV Maggio, Korzu Italia in Verdijevem korzu. V Ljudskem vrtu so organizatorji postavili oder, kjer bo predvidoma okrog 17.30 nagrajevanje vozov in skupin.

Na letošnji goriški pustni sprevod, ki naj bi ga spremljalo lepo vreme, se je prijavilo kar enajst skupin in deset vozov. Za godbo iz Fiumicella bodo korakale skupine, sledili bodo vozovi. Svojo udeležbo so napovedale skupine La Divina commedia (šola Sant’Angela Merici iz Gorice), Le Avventure di Zorro (Banda del Quaiat iz Romansa), Il Gobbo di Notre Dame (Villanova), Balla coi pupi (Mati pel Carneval iz Tržiča ), Opajski poštarji (Opatje selo), Vsi za Zemljo, Zemlja za vse (Kulturno društvo Skala iz Gabrij), Labodi na kraškem jezeru (Poljane), Animal show cooking (Mai più Senza San Canzian iz Škocjana), Pinotchio (Pro loco iz Turjaka), Halloween nam dela sl’bust... Živjo pust! (KU POK Prosek-Kontovel in Opčine) in Drugi pastirji, drugi ovčarji... A še vedno iste ovce! (Cerovlje).

Prvi med vozovi bo Lasciati incantare (Treppo Grande), sledili bodo Vsi na volišča (Šempolaj), Puščava se Spušča (Kulturno društvo Sovodnje), Non è mai troppo tardi (Grions Del Torre), Če Greti ne boš sledil, v Jokerja se boš spremenil (Medjevas-Štivan), Olandesiamo (Compagnia del Carro iz Štarancana), La Ciurma del Tajut (Fasin Fieste iz kraja Colloredo di Prato), Letimo na krilih idej - Eda 1 bratov Rusjan (Kulturno društvo Sabotin iz Štmavra), Upor čebel (Kulturno Društvo Briški Grič iz Števerjana) in Kdo bo zmagal? (Praprot).