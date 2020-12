Gorici se 18. decembra nadejata zmage

Čezmejna ekipa GO!2025, goriška in novogoriška občinski uprava, EZTS GO ter predstavniki dežele FJK z optimizmom pričakujejo 18. december, ko bo padla odločitev o tem, katero slovensko mesto bo postalo Evropska prestolnica kulture v letu 2025. Na današnji virtualni konferenci so vsi omenjeni izražali prepričanje v zmago Nove Gorice z Gorico.

Ekipa GO!2025 je razkrila nekaj podrobnosti iz druge prijavne knjige, ki je bila oddana 24. novembra. V njej je opisan načrtovan kulturni in umetniški program, ki prinaša več kot 60 projektov, vključuje 251 partnerjev iz 34 držav in več kot 600 dogodkov samo v letu 2025.

Izpostavljenih je bilo tudi nekaj glavnih projektov: projekt DESTINYation prinaša gledališko produkcijo, posvečeno usodi zadnjega francoskega kralja, projekt Cantaquartieri na mestne trge prinaša poletne ulične predstave, naslednji je Borderless Body – gre za edinstveno plesno predstavo, posvečenemu raziskovanju človeškega telesa v prihodnosti, naslednji projekt nosi ime Standing on Messercchmidt head(s), posveča se neverjetni umetnosti kiparja Franza Xaverja Messercchmidta, ki bo predstavljena skozi mednarodno instalacijo. Naslednji projekt je ponovna oživitev Pohoda prijateljstva, s tem da bi se ideja in izvedba razširila na podobna evropska obmejna mesta. Naslednji projekt so poimenovali Gusti senza frontiere (Okusi brez meja), gre za nadgradnjo sedanjih Okusov ob meji, s tem da bi se z največjim omizjem želeli vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Projekt Pixxel-X predvideva nadgradnjo oz povezavo s festivalom sodobnih umetnosti Pixxelpoint. V načrtu je še projekt Soseska, ki načrtuje razvoj obeh mestnih središč s pomočjo kulture in sodelovanja prebivalcev. Kot zadnji je bil predstavljen še projekt Tovarna izkušenj, ki prinaša nov model kulturnega turizma v sodelovanju s ključnimi nosilci te dejavnosti v čezmejnem goriškem prostoru.