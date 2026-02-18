»Gorici sta danes zgled celi Evropi«

»Gorica in Nova Gorica sta imeli enako težavo. Bili sta na obrobju dveh držav in malo pozabljeni. S časom je zraslo zavedanje, da eden brez drugega ne moremo in naš prostor se je začel razvijati skupaj. Izpeljani so bili številni projekti in danes lahko rečemo, da sta Gorici zged celi Evropi,« je prepričan Matej Arčon, podpredsednik slovenske vlade, minister Republike Slovenije za Sovence v zamejstvu in po svetu in tudi pobudnik skupne kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Ravno dediščini projekta GO! 2025 je bilo posvečeno medklubsko srečanje Rotary klubov iz Gorice, Nove Gorice in Solkana, ki je sinoči potekalo na Gradu Formentini v Števerjanu in ki so se ga poleg Arčona udeležili še drugi ugledni gostje.

Kot so uvodoma povedali predsedniki klubov Paolo Mulitsch (Gorica), Tomaž Živec (Nova Gorica) in Nikolaj Fišer (Solkan), je bil večer priložnost za obračun lanskega leta, pa tudi za pogovor o načrtih za naprej. »Nadaljnje korake že načrtujemo, pri tem pa nam bo pomagal predvsem EZTS GO, ki naslavlja ravno ta vprašanja čezmejnosti. Odločili smo se, da bomo izdelali digitalne kartografske podlage vseh prostorskih aktov na obeh straneh meje, nadaljevati pa želimo tudi s projekti še tesnejšega povezovanja na področju zdravstva in snovanja morebitnih skupnih poslovno-ekonomskih con,« je naštel novogoriški župan Samo Turel, goriški prvi občan Rodolfo Ziberna pa je izpostavil, da so med pripravami in v letu EPK občini naleteli na marsikatero birokratsko in drugo težavo, ki je bila posledica različnih zakonodaj in sistemov, skupaj pa sta jih premostili.

»Skupaj želimo še naprej biti laboratorij, ki EU opozarja na težave obmejnih območij in možnosti njihovega premoščanja. Zase in podobna območja ne zahtevamo privilegijev, temveč temveč rešitve, ki bi omogočale skupno rast,« je povedal Ziberna.

»EPK je dokaz, da "se da"«

Deželni odbornik Sebastiano Callari je spomnil, da je Dežela FJK prepričano podprla projekt GO! 2025, saj je verjela v njegovo simboliko in razvojno perspektivo. »Najpomembnejša dediščina prve čezmejne EPK je dokaz, da "se da". Gorici sta dokazali, da je mogoče premostiti razlike in konflikte ter združiti moči. To je prava Evropa narodov,« je poudaril Callari. Senatorka Francesca Tubetti je spregovorila o skupni identiteti čezmejnega prostora in pomenu izmenjav, npr. na šolskem področju, minister Matej Arčon pa o čaru našega čezmejnega prostora in ponosu, ker znamo »v času vojn živeti v hramoniji«.

Ta prostor se je od vedno povezoval, je povedal, trije pomembni mejniki, ki so povezovanju dali nov zagon, pa so bili po njegovem mnenju vstop Slovenije v EU, schengenska širitev in ustanovitev EZTS GO. Na srečanju sta spregovorila še guverner Distrikta 2060 Giovanni Albertinoli in guverner Distrikta 1912 Matjaž Novak, ki sta ugotavljala, da letošnje geslo Rotary klubov »Združeni za dobro« Gorica in Nova Gorica »živita že desetletja«.