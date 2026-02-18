Po prvi vožnji močno vodi Shiffrin, Sinigoi na 38. mestu

Na olimpijskih igrah poteka še zadnja tekma v alpskem smučanju, in sicer ženski slalom, na katerem tekmuje tudi nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi. Slovenska reprezentantka je v prvi vožnji osvojila 38. mesto. Za vodilno Američanko Mikaelo Shiffrin je zaostala 3,74 sekunde. Edina Slovenka, ki se je uvrstila v trideseterico, je Ana Bucik Jogan na 27. mestu (+2,76), Nika Tomšič je 34., Lila Lapanje pa 44.

Po prvi vožnji prepričljivo vodi Shiffrin, dobitnica letošnjega malega kristalnega globusa v slalomu, ki lovi svojo prvo kolajno na teh igrah. Druga je Nemka Lena Duerr z 0,82 sekunde zaostanka, tretja pa dvajsetletna Švedinja Cornelia Oehlund, ki je zaostala sekundo.

Druga vožnja se bo začela ob 13.30. Po prvih tridesetih tekmovalkah bodo nastopile še vse ostale smučarke, ki so se pripeljale v cilj v prvi progi, tako da še en nastop čaka tudi Caterino Sinigoi.