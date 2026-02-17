Med ramadanom bodo lahko molili v krščanski župnijski dvorani

Za ustavno pravico do molitve muslimanskih vernikov v Tržiču se je zavzela tržiška krščanska skupnost, ki bo ob petkih za nekaj ur člane islamske skupnosti gostila v župnijski dvorani Stalle Rosse v Štarancanu.

Jutri se namreč pričenja ramadan, v Tržiču pa še vedno vlada prepoved glede vprašanja skupne molitve islamskih skupnosti v mestu. Dokler se o zadevi ne izreče Evropsko sodišče za človekove pravice, na katerega se je pritožil center Darus Salaam, ostaja v veljavi odločitev Državnega sveta, ki je po pritožbi Občine Tržič potrdil prepoved uporabe islamskih kulturnih centrov v ulicah Don Fanin in Duca d’Aosta za molitev zaradi neustrezne namembnosti prostorov z vidika gradbene in urbanistične zakonodaje. Objekt, kjer je imel sedež center Darus Salaam, pa je kot znano postal občinska last.

Na to se je odzvala krščanska skupnost v Tržiču, v imenu katere sta se izrekla Paolo Luigi Zuttion, župnik v Štarancanu in v župniji svetega Jožefa v četrti Largo Isonzo v Tržiču ter generalni vikar nadškofije v Gorici, in duhovnik Flavio Zanetti. »V času našega posta, ki sovpada z muslimanskim svetim mesecem, naj nas povezuje želja po medsebojnem spoštovanju in pozornosti ter po preseganju strahov in nezaupanja drug do drugega. Kristjanom in muslimanom želimo dober čas in pot molitve,« sta dejala.