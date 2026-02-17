V Tržiču zmagala Romans in Pravisdomini (FOTO)

V Tržiču se je zaključil 142. pustni sprevod. Na tretje mesto med skupinami se je uvrstil Repen. Dve najlepši skupini sta prejeli enako število točk, žirija se je nato še enkrat posvetovala in drugo nagrado podelila skupini Luna puhna s Padrič in iz Gropade. Med skupinami so naposled po prvem mestu posegli vikingi iz Romansa. Skupina Luna puhna je prejela tudi nagrado za zvestobo pustnemu duhu, ki jo podeljuje družina Lovati.

Med vozovi se je na tretje mesto uvrstil voz iz kraja Treppo Grande, na drugem mestu so pristale futuristične zveri iz Doberdoba, prvo mesto je zasedel voz iz kraja Pravisdomini pri Pordenonu.