Na paralimpijskih igrah v Milanu in Cortini bo pod svojimi zastavami lahko tekmovalo šest ruskih in štirje beloruski športniki, je včeraj sporočil Mednarodni paralimpijski komite. Odločitev pomeni vrnitev obeh držav v mednarodna tekmovanja, potem ko sta bili izključeni po ruski invaziji na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski paralimpijski komite je dobil skupno šest mest, beloruski pa štiri, so sporočili iz Mednarodnega paralimpijskega komiteja, katerega predstavnik Craig Spence je pojasnil, da bodo ti športniki obravnavani kot športniki katere koli druge države.Tako bodo lahko paradirali s svojimi zastavami, nosili barve svoje države in poslušali svojo himno, če bo to potrebno.

Odločitev odpira pot za ponovno vključitev Rusije in Belorusije v svetovni šport dve leti pred poletnimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu. Rusija bo v Milanu in Cortini zastopana z dvema predstavnikoma v alpskem smučanju, dvema v teku na smučeh in dvema v deskanju na snegu. Beloruski športniki bodo vsi tekmovali v teku na smučeh.

Ruski športniki so od leta 2016 zaradi ponavljajočih se škandalov v dopingu prikrajšani za nastopanje z državnimi simboli, pa tudi število ruskih tekmovalcev na igrah je močno omejeno, nato sta bili Rusija in Belorusija prikrajšani za mednarodna tekmovanja na svojem ozemlju, njihove zastave, himne in uradniki pa so bili v veliki meri izključeni iz svetovnega športa zaradi vojne v Ukrajini, ki traja že štiri leta. Rusija je te sankcije vedno obsodila, saj meni, da šport ne sme biti vpleten v politične razmere. Poleg tega meni, da je njen napad na Ukrajino upravičen. Paralimpijske igre bodo v Milanu in Cortini potekale od 6. do 15. marca 2026.