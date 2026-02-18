Visokotehnološki droni, televizijski prenosi ...

Italijanska državna televizija RAI posveča domačim zimskim olimpijskim igram veliko pozornosti. Skupno se bo nedelje, ko bo v Veroni zaključna slovesnost, nabralo okrog 250 ur neposrednih prenosov. Tovrstna tekmovanja so obenem delavnica za novo najbolj moderno tehnologijo. Pravzaprav je vedno tako. Leta 1956 so bile zimske olimpijske igre v Cortini prve, za katere je RAI poskrbel za neposredne prenose. Novost letošnjih iger so droni FBV, ki jih Olympic Broadcasting Services (OBS) – podjetje, ki ekskluzivno od leta 2001 skrbi za video in zvočne posnetke z vseh olimpijskih iger – uporablja na tekmovanjih v alpskem smučanju, skeletonu, bobu in hitrostnem drsanju. Droni letijo do 100 km/h. Gledalec v domačem kavču se lahko še bolj vživi v spust in še dodatno na drugačen način uživa ob gledanju posnetkov.

»Mi sicer s tem nimamo opravka, ker za vse posnetke poskrbi podjetje OBS,« je dejal tehnik RAI Robert Scerni, ki je od začetka zimskih olimpijskih iger v Cortini, kjer skrbi za vsakodnevne televizijske prenose. »Izmene so kar naporne, saj pokrivamo televizijske dogodke za novinarski oddelek, športne programe in tudi programski oddelek v teku celotnega dneva. V Cortini krijemo alpsko smučanje, bob, skeleton, curling in dogodke v Casa Italia. Pripraviti moramo vse, da bo neposredni prenos brezhiben. To se pravi, da moramo urediti studio, tehniko in vse kar sodi zraven,« je še povedal 47-letni Barkovljan, ki je na državni televiziji RAI zaposlen že 27 let.

