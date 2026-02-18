Dogovor za učinkovitejše upravljanje Poti miru

Sovodenjska občina bo v kratkem podpisala pismo o nameri z deželnim turističnim zavodom PromoTurismoFVG, ki bo predstavljal osnovo za vzpostavitev sodelovanja pri upravljanju odseka Poti miru, speljanega preko sovodenjskega občinskega ozemlja.

»Oktobra je v goriški palači Lantieri potekala konferenca v okviru čezmejnega projekta Poti miru, pri kateri so sodelovale razne občine in druge ustanove. Takrat je zavod PromoTurismo najavil pripravo dogovora, ki bo omogočal boljše upravljanje Poti miru v sodelovanju z občinami, po ozemlju katerih so speljani posamezni odseki. Med njimi je tudi sovodenjska občina; dogovor smo že odobrili, v kratkem ga bomo še podpisali,« pravi sovodenjska podžupanja Alenka Florenin, poleg katere se z raznimi potmi, speljanimi po sovodenjski občini, ukvarja še občinska odbornica Alida Passon.

Preplet poti in stez

Poleg odseka Poti miru so po sovodenjski občini in še zlasti po Vrhu speljani Goriški camino, Romea strata in krožna pot Zeleno srce Krasa, katerim je treba prišteti še steze, za katere skrbi alpinistični klub CAI.

»Čeprav se v naši občini križa več poti, je najbolj institucionalizirana ravno Pot miru, zaradi česar je nov dogovor z zavodom PromoTurismo FVGzelo pomemben, saj računamo, da bo prispeval tudi k njenemu čim boljšemu vzdrževanju. Zelo koristen bo tudi komunikacijski kanal, ki se vzpostavlja med občinami in zavodom PromoTurismo FVG. Na podlagi prejetih opozoril bo ukrepanje lahko hitrejše, sicer ne samo iz naše občine, temveč tudi iz Zagraja, Doberdoba in ostalih občin, po katerih je speljana Pot miru,« pravi Alenka Florenin in pojasnjuje, da bo sodelovanje pomembno tudi iz vidika skupne promocije.

Podžupanja tudi napoveduje, da bodo v kratkem stekli pogovori za spremembo namembnosti poslopja nekdanje osnovne šole na Vrhu, v kateri bi radi uredili katalizator turističnih dejavnosti, povezanih z zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi. Gre za vsebine, ki bi bile neposredno povezane na tematske poti, speljane po Vrhu in za katere je iz leta v leto več zanimanja.